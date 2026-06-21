持ってきたぬいぐるみを頭上に掲げられ、上目遣いで見つめていた猫ちゃんが何かに反応し…？なんとも不思議で可愛らしい姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で27万再生を突破し、「お耳ぴょこ！かわいい♡♡♡」「何に反応したんですか！？w可愛すぎる♡」といった声があがりました。 【動画：『ぬいぐるみを持ってきたネコ』を記念に撮影していたら→『耳』が…まさかの光景