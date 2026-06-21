タレントの渡辺満里奈が20日に自身のアメブロを更新。俳優の伊藤淳史と約30年ぶりに再会したことを報告した。【画像】夫・名倉潤との夫婦エピソードを語る渡辺満里奈この日、渡辺は「なんと、30数年ぶりにチビノリ……いや、伊藤淳史くんと再会!!」と切り出し「番組収録でお会いしました！」と伊藤とのツーショットを公開。続けて「ご活躍はいつもテレビで観てたよー！会えて嬉しい」と喜びをつづり「素敵な素晴らしい俳優さん