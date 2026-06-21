半導体分野で国際的に活躍する人材を輩出しようと、熊本大学が新たな奨学金制度を設けました。 熊本大学が新たに設けたのは「Travel Award（トラベル・アワード）」と呼ぶ奨学金制度です。 熊本大学は台湾の半導体製造大手「TSMC」と連携協定を結んでいて、奨学金の費用はTSMCの子会社で、熊本県菊陽町で工場を運営する「JASM」が全額を負担します。 大学院生が海外で活動しやすくなるのが目的で、海外大学でのサマӦ