現在は18歳で成人を迎えることになりますが、以前は20歳が大きな区切りとなっていました。そのタイミングでママたちは何をしていたのか。ママスタコミュニティにこんな質問がありました。『20歳のとき、何をしていた？どんな20歳だった？』人それぞれ20歳の思い出があることでしょう。現在のママの年齢によって20歳を迎えたときの社会情勢は違いますが、それぞれが20歳を謳歌していたのではないでしょうか。当時を振り返る機会は