仕事終わりの一杯。ネクタイを緩めて、ふぅとひと息――そんな時間に、つい誰かに当たってしまった経験、ありませんか。料理が遅い、店員の態度が気に入らない、注文と違うものが出てきた。普段なら笑って流せることでも、疲れていたり、お酒が入っていたりすると、つい強い言葉が口から出てしまう。誰にでも、起こり得ることかもしれません。UAゼンセンが2024年に行った調査によると、サービス業従事者のおよそ2人に1人（46.8％）