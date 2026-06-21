ブルー×ホワイトの専用デザインで個性爆発自動車メーカー各社は今後のモビリティのあり方を示すさまざまな提案を続けています。電動化や先進安全技術に注目が集まる一方で、最近ではクルマを単なる移動手段としてではなく、日々の暮らしを彩る存在として捉える考え方も広がっています。そうしたなかで、ダイハツがかつて披露したコンセプトカー「ムーヴ ♯ootd」は、軽自動車の新たな楽しみ方を提案するモデルとして大きな話