「社内不倫は事実なのに伝えたら名誉毀損に？」夫の不倫相手に対する慰謝料請求訴訟で勝訴したという妻から、弁護士ドットコムに相談が寄せられています。不倫相手の女性と夫が同じ部署で働いていることを理由に、勤務先へ連絡して「対応」を求めたという女性。しかし、その後、夫側の弁護士から「名誉毀損にあたる」との通知が届いたといいます。妻によると、不倫の事実が社内に広まり、夫は精神的な不調を訴えているとのこと。妻