会社では仕事を頼まれ、家では家事と家族サービス、休日はSNSやYouTubeで気づけば一日が終わる――「ひとりの時間が欲しい」と思いながら、いつもそれができない。その状況を、哲学者ショーペンハウアーは別の視点から読み解く。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から