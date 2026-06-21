実車を前に開発陣が熱弁！ 新型キックス発表会の全貌日産は2026年6月17日、新型となるコンパクトSUV「キックス」の発表会を実施しました。翌18日からの全国発売を前に、会場では実車が披露されるとともに開発陣が登壇。新たなモデルに込めた想いや開発の裏側について、詳細なトークが展開されています。新たに発表された2代目の新型キックスは、日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍するコンパクトSUVです。初代モデルは201