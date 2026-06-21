世帯年収が1000万円以上どころか2000万円を超えると、生活レベルはどのように変わるのだろうか。投稿を寄せた東京都の30代男性（フリーランスのビジネスコンサルタント）は、年収2400万円の自身と年収600万円の妻、2人の子どもと暮らす4人家族だ。世帯年収は3000万円ということになる。住まいは「23区内の一軒家、3LDK、二階建て」で、「住宅ローン月13万円+地代2万円」と意外にも手堅い暮らしぶりがうかがえる。（文：篠原みつき