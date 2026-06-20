―半導体主力株からバトン、化学株がテンバガーに化ける夢を乗せ後半相場へGO― 週末19日の東京株式市場は、日経平均株価が寄り後早々にほぼ900円の上昇で7万2000円台を目前に捉えたが、その後は利益確定を急ぐ動きが顕在化して値を消した。途中マイナス圏に沈んだものの、大引けは買い戻され小幅ながらプラス圏で着地している。前週後半から日経平均は6連騰で6800円あまりも上昇していたため、さすがにスピ&