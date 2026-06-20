休日にスーパー銭湯に行く人は多いと思いますが、利用時のマナーを巡り、客同士でトラブルになることも珍しくありません。そんな中、スーパー銭湯でやってはいけない行為について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【非常識】子どもじゃあるまいし…これが、スーパー銭湯のスタッフが教える“利用時のNG行為”5選です！公式Ti