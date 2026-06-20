休日にスーパー銭湯に行く人は多いと思いますが、利用時のマナーを巡り、客同士でトラブルになることも珍しくありません。そんな中、スーパー銭湯でやってはいけない行為について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【非常識】子どもじゃあるまいし…これが、スーパー銭湯のスタッフが教える“利用時のNG行為”5選です！

公式TikTokアカウントは「温泉でやっちゃいけないこと5選」と題した動画を公開。この動画では、スーパー銭湯でのNG行為として「熱湯に水を入れて調整」「ととのいベッド用シャワーで体を流す」「大人だけでお子様風呂に入る」「お風呂に飛び込む」「髪を縛らずに湯船に入る」の5つを挙げています。

この投稿について、ネット上では「子どもじゃあるまいし当たり前すぎ」「公共の場所では、周囲に迷惑をかけないマナーが大事」といった声が上がっています。また、「潜る人も嫌だ」「脱衣場でスマホを触ってる人がいる」など、別のマナー違反を指摘する声もあります。

多くの人が利用する場所だからこそ、利用時は周囲への配慮を忘れないようにしたいですね。