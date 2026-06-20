6月16日に配信されたサッカー元日本代表の本並健治と那須大亮がパーソナリティを務める、ABCラジオPodcast「本並健治と那須大亮のGKの言い分」に元日本代表GK・川口能活がゲスト出演した。川口はワールドカップ4大会に出場し、日本代表通算116試合出場を誇るレジェンドGK。ブラジル代表から歴史的勝利を挙げた「マイアミの奇跡」や「アジアカップ2004・ヨルダン戦でのPK連続セーブ」など数々の伝説的なプ