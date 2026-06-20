梅雨前線の南下により大分県内は20日、大気の状態が非常に不安定となっていて、夜のはじめにかけて急な強い雨に注意が必要です。 大分県内は20日、梅雨前線の影響で西部や北部を中心にまとまった雨となりました。午後5時までの24時間に日田市椿ヶ鼻で165ミリ、由布市湯布院町で90ミリ、中津市耶馬渓町で74．5ミリなどの雨が観測されました。 梅雨前線は21日朝にかけて九州南部へ南下し、暖かく湿った空気が流れ込んで県内は引き