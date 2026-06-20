ヤマト運輸 ヤマト運輸は6月17日、岡山・早島町に統合型ビジネスソリューション拠点を開設しました。中国・四国地方最大の統合型ビジネスソリューション拠点となります。 企業の商品の保管から全国への配送までをトータルで請け負うシステム「ヤマトグループのロジスティクス機能」と、全国の物流拠点への仕分け・輸配送機能が一体となった施設です。 早島ICから約2㎞に位置し、岡山や倉