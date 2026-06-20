かなり毛が伸びていた先住犬がトリミングサロンに行き、大変身して帰ってきたら…？子犬が先住犬と再会した時の反応が、可愛くて面白いと話題になっています。 【動画：先住犬のトリミングをして家に帰ったら、子犬が『知らないワンコだ』と勘違いをして…『まさかの反応』】 先住犬がトリミングから帰ったら… TikTokアカウント「796919inu」には、「ちっち」ちゃんと「ぽぽ」ちゃんという2匹のシーズーの日