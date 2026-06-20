かなり毛が伸びていた先住犬がトリミングサロンに行き、大変身して帰ってきたら…？子犬が先住犬と再会した時の反応が、可愛くて面白いと話題になっています。

【動画：先住犬のトリミングをして家に帰ったら、子犬が『知らないワンコだ』と勘違いをして…『まさかの反応』】

先住犬がトリミングから帰ったら…

TikTokアカウント「796919inu」には、「ちっち」ちゃんと「ぽぽ」ちゃんという2匹のシーズーの日常が投稿されています。ご紹介するのは、先住犬のちっちちゃんがトリミングを終えて、子犬のぽぽちゃんと再会した時の様子です。

トリミング前のちっちちゃんはかなり毛が伸びてボサボサになっていたのですが、全身の毛を短めにカットしたことで、別犬のようにスッキリした姿に変身して帰ってきたそう。そんなちっちちゃんが「ただいま」と挨拶するように、ぽぽちゃんに向かって吠えたら…？

子犬のまさかの反応に爆笑

なんとぽぽちゃんは知らないワンコが家に来たと勘違いして、「誰！？怖い…」とちっちちゃんから距離をとったそう。ちっちちゃんは近づいてじっと見つめたり、もう一度吠えたりして「私だよ！」と必死にアピールします。

それでもぽぽちゃんはちっちちゃんだと全然気づかず、完全に犬見知りを発動。気まずそうにちっちちゃんから目をそらしたかと思うと、床に置いてあったバッグの陰に隠れてしまったとか。予想外の可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまいます！

先住犬だと気付いて大喜び

ちっちちゃんは「ダメだこりゃ」と諦めてそばを離れたのですが、しばらくするとぽぽちゃんから近づいてきたそう。「よく見たら、ちっちに似ている…？」とばかりにじーっとお顔を見つめた後で、おしりの匂いをチェック。

するとようやくぽぽちゃんは「ちっちだ！」と気付き、ものすごく嬉しそうにちっちちゃんとじゃれ合い始めたとか。そしてその後の2匹は、いつものようにおもちゃで仲良く遊んでいたそうですよ。ちっちちゃんも「気付いてもらえてよかった～」とほっとしたことでしょう。

この投稿には「逃げてるのかわいいｗ」「うちは母娘でトリミングの度に知らん犬来たって怖がってますｗ」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

ちっちちゃん＆ぽぽちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「796919inu」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「796919inu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。