『スーパーマーケット宇宙』(益田ミリ/KADOKAWA)【試し読み】漫画の本編を読むスーパーマーケットの自動ドアが開いた瞬間、気持ちが切り替わり、まるで別世界へ--。イラストレーターの益田ミリさんが雑誌『ダ・ヴィンチ』で7年にわたり連載した作品に描き下ろしを加えた単行本『スーパーマーケット宇宙』が発売された。野菜や鮮魚、お惣菜の並ぶ売り場を“惑星”に見立て、いつもの買い物を小さな宇宙の旅として描く日常再発見コミ