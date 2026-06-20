「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、リル＆キドフェノがインド映画でおなじみ「ボリウッドダンス」でオリジナルダンス対決。放送では未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】LDH次世代グループがインド映画でおなじみボリウッドダンスに挑戦リル＆キドフェノがオリジナルボリウッドダンスで対決リル＆キドフェノの「世界のダンスに挑戦しよう