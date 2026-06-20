青春の「キセキ」VS王子様の「小さな恋のうた」インド映画も驚く衝撃ダンス！？
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、リル＆キドフェノがインド映画でおなじみ「ボリウッドダンス」でオリジナルダンス対決。放送では未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LDH次世代グループがインド映画でおなじみボリウッドダンスに挑戦
リル＆キドフェノの「世界のダンスに挑戦しよう」企画。前回、インド映画を象徴する「ボリウッドダンス」を学んだ2組が、「オリジナルボリウッドダンス」で対決します。
ボリウッドダンスは、SEKAI NO OWARI「Habit」のダンスにも取り入れられているように、インドの曲でなくてもOK。インド映画のように、曲の前後に“ドラマ”ブロックも入れてパフォーマンスを披露します。
ここからはグループに分かれて曲決め、構成、振り付け、ドラマブロック作りをしていきます。
リルは、まずはいつものように円になって相談。“J-POPの王道”でいきたいという方向性で全員が一致します。岡尾真虎さんが「楽しいダンスにしたい。逆にバラードがいいかも」というと、メンバーたちも「エモい！」と賛成。難波碧空さんの「キドフェノはどうくるかな？」と相手と被らない路線を探る発言には、「大丈夫！キドフェノ、エモさないから」と岩城星那さん(笑)。確かに、キドフェノはいつもお笑い系で攻めてくるイメージ。
さらに、高校生3人がいるというリルの強みを活かして“ザ青春”なバラード、GReeeeN「キセキ」に決定。中村竜大さんにとっては「初めて路上ライブで歌った曲」と、思い入れも強いそう。
主人公は、当番組のパフォーマンス企画では“エンタメ担当”としておなじみの百田隼麻さんと真虎さん。
全員でアイデアを出し合い、エモさの中にもクスっと笑える動きを考えていきます。
毎回、先生から学んだことをしっかり活かすリル。今回も、前回教えてもらった動きの全部乗せ！ さらに、予想外の新たな振り付けまで生み出し、先生も爆笑。
岩城星那さんを中心に、演出にもこだわりが。カメラワークや、小道具を使っての時間経過の表現などにも注目です。
一方、キドフェノは、衣装に着替えた時点ですでにひらめきが！ 白い衣装の山本光汰さんを見て「王子！」と盛り上がったことから、光汰王子の恋物語を表現することに。曲は、MONGOL800「小さな恋のうた」。王子の恋敵役に鈴木瑠偉さんが「オレ、オレ！」と立候補しますが、全員から「お前じゃねーよ！」と総ツッコミ(笑)。
恋の三角関係の中心人物は、光汰さんと同じく高貴な雰囲気の衣装の川口蒼真さんと佐藤峻乃介さんが担当することに。ボリウッドダンスは歌詞を手話で表現するため、言葉に合わせた振り付けを考えます。迷った時は、先生に「この言葉を表す動きはありますか？」と積極的に質問し、新たな動きを取り入れていきます。
通しで踊ってみる中、遠藤翼空さんのアドリブにメンバー大爆笑！ これをきっかけに物語が大きく動くことに！？
室内での練習を終え、実際に撮影する庭園でパフォーマンスを最終確認。
おとぎ話に出てくるような“森の中のブランコ”も演出に使うことに。
青春＆エモさのリルと、胸キュン＆笑撃のキドフェノ、どんなオリジナルボリウッドダンスを披露したのかは、今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
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公式YouTube「ヴィクトリー部！」もチェック！
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X：@tx_victoleague
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今回は、リル＆キドフェノがインド映画でおなじみ「ボリウッドダンス」でオリジナルダンス対決。放送では未公開部分を含め、収録の様子をレポート。
【動画】LDH次世代グループがインド映画でおなじみボリウッドダンスに挑戦
リル＆キドフェノがオリジナルボリウッドダンスで対決
リル＆キドフェノの「世界のダンスに挑戦しよう」企画。前回、インド映画を象徴する「ボリウッドダンス」を学んだ2組が、「オリジナルボリウッドダンス」で対決します。
ここからはグループに分かれて曲決め、構成、振り付け、ドラマブロック作りをしていきます。
リルは、まずはいつものように円になって相談。“J-POPの王道”でいきたいという方向性で全員が一致します。岡尾真虎さんが「楽しいダンスにしたい。逆にバラードがいいかも」というと、メンバーたちも「エモい！」と賛成。難波碧空さんの「キドフェノはどうくるかな？」と相手と被らない路線を探る発言には、「大丈夫！キドフェノ、エモさないから」と岩城星那さん(笑)。確かに、キドフェノはいつもお笑い系で攻めてくるイメージ。
さらに、高校生3人がいるというリルの強みを活かして“ザ青春”なバラード、GReeeeN「キセキ」に決定。中村竜大さんにとっては「初めて路上ライブで歌った曲」と、思い入れも強いそう。
主人公は、当番組のパフォーマンス企画では“エンタメ担当”としておなじみの百田隼麻さんと真虎さん。
全員でアイデアを出し合い、エモさの中にもクスっと笑える動きを考えていきます。
毎回、先生から学んだことをしっかり活かすリル。今回も、前回教えてもらった動きの全部乗せ！ さらに、予想外の新たな振り付けまで生み出し、先生も爆笑。
岩城星那さんを中心に、演出にもこだわりが。カメラワークや、小道具を使っての時間経過の表現などにも注目です。
一方、キドフェノは、衣装に着替えた時点ですでにひらめきが！ 白い衣装の山本光汰さんを見て「王子！」と盛り上がったことから、光汰王子の恋物語を表現することに。曲は、MONGOL800「小さな恋のうた」。王子の恋敵役に鈴木瑠偉さんが「オレ、オレ！」と立候補しますが、全員から「お前じゃねーよ！」と総ツッコミ(笑)。
恋の三角関係の中心人物は、光汰さんと同じく高貴な雰囲気の衣装の川口蒼真さんと佐藤峻乃介さんが担当することに。ボリウッドダンスは歌詞を手話で表現するため、言葉に合わせた振り付けを考えます。迷った時は、先生に「この言葉を表す動きはありますか？」と積極的に質問し、新たな動きを取り入れていきます。
通しで踊ってみる中、遠藤翼空さんのアドリブにメンバー大爆笑！ これをきっかけに物語が大きく動くことに！？
室内での練習を終え、実際に撮影する庭園でパフォーマンスを最終確認。
おとぎ話に出てくるような“森の中のブランコ”も演出に使うことに。
青春＆エモさのリルと、胸キュン＆笑撃のキドフェノ、どんなオリジナルボリウッドダンスを披露したのかは、今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）で！
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