7⽉4⽇（⼟）あさ9時からテレ東系列にて放送が始まるテレビシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』。 ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作の放送を前に、『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』と『シリーズ６０周年記念 ウルトラヒーロークイズ』の特番豪華2本⽴てで放送する。 『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』では『ウルトラマンテオ』をより楽しむため