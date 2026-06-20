B'zの稲葉浩志（61）の無防備な最新ショットが公開され、オンとオフの姿が違いすぎると話題になっている。【映像】“オンとオフの姿が違いすぎ”稲葉浩志の近影（複数カット）これまでB'zの公式Xで、アルバムの広告が貼られた渋谷のスクランブル交差点や、SHIBUYA 109前で撮影したオフ感漂う自撮りショットを発信してきた稲葉。ライブなどでは見せない隙のある姿に、「出た！オーラを消す達人、稲葉浩志」「後ろの人ー気付かな