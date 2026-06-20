B'zの稲葉浩志（61）の無防備な最新ショットが公開され、オンとオフの姿が違いすぎると話題になっている。

【映像】“オンとオフの姿が違いすぎ”稲葉浩志の近影（複数カット）

これまでB'zの公式Xで、アルバムの広告が貼られた渋谷のスクランブル交差点や、SHIBUYA 109前で撮影したオフ感漂う自撮りショットを発信してきた稲葉。ライブなどでは見せない隙のある姿に、「出た！オーラを消す達人、稲葉浩志」「後ろの人ー気付かないのかな」などの反響が寄せられていた。

アリーナツアーでのギャップのある稲葉の姿

2026年6月14日はB'zのInstagramで、この日千秋楽を迎えたアリーナツアー「B'z LIVE-GYM 2026 ‐FYOP＋‐」の写真が、複数枚アップされた。

サングラス姿で会場入りする様子やライブで熱唱する姿、ステージ裏で笑顔を見せる写真など、ギャップのある稲葉の姿にファンからは、「オフ姿とオン姿が違いすぎてちょっと笑っちゃった」「衣装着ると若返る」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）