約4カ月の試験運用を経て、湖北省図書館の6階にある中国初の「情緒」をテーマにした図書館が17日、一般公開された。「情緒」をテーマにした図書館は主に湖北省図書館の蔵書を活用して来館者のために「情緒」をテーマにした推薦図書やコンテンツをそろえ、「癒し系」の新型文化スペースを作り上げている。中国新聞網が伝えた。2月10日に試験運用が始まり、これまでに延べ約4万人が利用してきた。試験運用の約4カ月間にわたり、図書