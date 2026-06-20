家計を悩ませているのが…物価高。消費者「（物価高と言われていますが？）大変です」「（工夫はしていますか？）そうですね、自分で野菜を作ったりとか」物価高が続く中、消費者もさまざまな工夫で家計を守っています。長野県安曇野市で毎週火曜日に行われているのが、詰め放題のイベントです。この日は、愛媛県産の柑橘類が並んでいました。一方、塩尻市の冷凍飲茶の店では、ある“強み”を生かした商品が並んでいました。飲茶工