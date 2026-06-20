イスラエル軍によって爆撃されるナバティーエの中心部。この日は早朝から激しい攻撃が続いていたイランの出先機関「ヒズボラ」の拠点としてイスラエルから"報復攻撃"を受けるレバノン。死者が増える中、一般市民を中心としたボランティアの救急隊が負傷者の救出を担っていた。激戦区ナバティーエの救急隊に密着取材した写真家が見たものとは？【写真】イスラエルから攻撃を受けるレバノンの様子＊＊＊【イスラエルによる一般市