【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、芸能界屈指の“飲んべえ芸人”玉袋筋太郎が登場。ロケ前日から酒を飲みまくった玉袋は、超有名な老舗キャバレーを訪れ、初対面で年上の“おネエさん”とキスしそうなほど密着し……。 【TVer】玉袋筋太郎、67歳に見えない“おネエさん”と老舗キャバレーでチーク