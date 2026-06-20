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バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、芸能界屈指の“飲んべえ芸人”玉袋筋太郎が登場。ロケ前日から酒を飲みまくった玉袋は、超有名な老舗キャバレーを訪れ、初対面で年上の“おネエさん”とキスしそうなほど密着し……。

【TVer】玉袋筋太郎、67歳に見えない“おネエさん”と老舗キャバレーでチークダンス！ 千鳥が何度も沸いた“大人の男の顔”

医師から「数値が良くない」と言われているのに、ロケ前日から熊本県八代市ではしご酒を楽しみ、オープニングから酷い二日酔いに苦しむ玉袋。それでも玉袋はさらに飲み歩き、ずっと行きたかった老舗キャバレー・ニュー白馬へ。68年の歴史を持つニュー白馬は、故・八代亜紀さんがデビュー前に初舞台を踏み、晩年まで愛し続けたことで知られている。

大きなシャンデリアやミラーボールがきらめくバブリーな店内で、玉袋は和服が似合う“おネエさん”と相席することに。おネエさんが「4月の18日で67になりました」と年齢を明かすと、玉袋は「いや～若い！」と言っておきながら、「だってさ、66にしか見えねえもん」とジョークを飛ばしてニヤリ。おネエさんに小突かれると、オーバーリアクションで痛がり、2人で笑いながら会話を楽しんだ。

店内のBGMが大きいため、玉袋はおネエさんの声を聞き取ろうと、時折顔と顔が触れあいそうなほど急接近。このドキッとする光景をスタジオで見守っていたMCの千鳥は、「近いって！ テレビで見せる画角か！ こんなもんキスやがな！」「いいわ～さすが！」と笑った。

やがて玉袋は、おネエさんの腰に手を回して密着し、頬を寄せ合い、スローテンポの曲に合わせてゆらゆらとチークダンス。もう片方の手をおネエさんの手にしっかり絡ませ、「俺ほんとここ来たくてさ」「一生忘れねえよ、こんな日」と語りかけた。こうした言葉を言われ慣れているのか、おネエさんは熱視線を向ける玉袋に「明日忘れとるよ」と笑い、軽くあしらった。

チークダンス中に見せた玉袋の“男の表情”に、千鳥は驚きつつも大笑い。「ガチ口説き」「大人の60代でもう一度恋愛を…じゃないけど」「手とかもすっごいで。あんなガッチリいかへん。ロケ中の初めて会うちょい年上のおネエサマに」などとツッコミが止まらなかった。なお、千鳥が沸いた玉袋のロケVTRは、『相席食堂』6月16日放送回で公開された。

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