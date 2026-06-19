MLBでは各チームが70試合以上を消化。レギュラーシーズンも折り返しを迎えようとしている。そこで今季2026年シーズンから導入された「ABS」（自動ボールストライク判定、通称「ロボット審判」）システムを、データから分析してみよう。データはすべてMLB公式データサイト「ベースボール・サバント」からのものだ（日本時間6月19日時点）。MLBで今季、ABSチャレンジがおこなわれたのは4592回。「成功」＝判定が覆ったのは2440回