県は、メールの誤送信で県が実施する宿泊割キャンペーンの参加事業者83件分のメールアドレスが流出したと発表しました。流出したのは、「南の宝箱 鹿児島夏のかごしま宿泊割キャンペーン」に参加している事業者のメールアドレス83件です。県PR観光課によりますと、6月10日の午後、県が委託するキャンペーンの運営事業者がメールを送信する際、他の受信者にアドレスが表示されない