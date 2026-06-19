2024年10月の衆議院選挙で、山口俊一議員の陣営がSNSでの情報発信を委託したことが、公職選挙法違反に当たるとして、大学教授らが刑事告発していた問題で、徳島地検は6月19日、これを不起訴処分にしたと発表しました。この問題は、2024年10月の衆議院選挙で、徳島2区から立候補・当選した山口俊一議員の事務所が、小松島市の会社に150万円を支払い、SNSでの情報発信を委託した行為が、公職選挙法違反に当たるとして、県外の大学教