滋賀県長浜市は、2026年度一般会計補正予算に新たな第三セクター会社出資金として4,000万円を計上、市議会に提出した。滋賀県を代表する観光地の黒壁スクエアを運営する第三セクター会社から事業を引き継ぐ新会社を設立し、債務を切り離すためで、予算案が認められれば経済団体などと連携して新会社をスタートさせる方針。【こちらも】神戸市役所の複合商業施設化スタート、三宮と神戸港つなぐにぎわい創出拠点に黒壁スクエア