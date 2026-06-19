大谷翔平が開幕から2か月以上にわたって維持していた防御率0点台。今月11日（日本時間）の登板で自責点3を献上したことで、今季初めて1点台に突入していた。◆防御率はわずか12分で0.5近くも悪化…そして迎えた18日のレイズ戦。大谷はいつも通り、中6日で先発マウンドに上がると、4回までは無失点の好投を見せた。ところが5回にレイズ打線につかまり、一挙4失点。それでも崩れず、6回は無失点で締めると、味方打線の援護と救援