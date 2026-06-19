電線株＝一斉蜂起。ＪＭＡＣＳが急伸しストップ高。電線御三家の一角では古河電気工業もストップ高に買われ、住友電気工業が値を飛ばし、ＳＷＣＣや三ッ星を含めて電線株が一斉蜂起の様相を呈している。御三家の１社であるフジクラが前日の引け後に今期業績予想の上方修正を発表しストップ高に。データセンター関連での光ファイバーケーブルの力強い需要が改めて意識されるなか、ＡＩ関連株を選好する投