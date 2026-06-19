●米ヤム・ブランズがピザハットを売却米飲食チェーン大手ヤム・ブランズが、傘下のピザチェーン「ピザハット」を売却することを発表した。【こちらも】信越化学、福井にレアアース工場新設供給網再編で脱中国依存進むか中国本土のチェーンはヤム・チャイナホールディングスに12億ドル（1920億円）で、それ以外はプライベートエクイティのロングレンジ・キャピタルに15億ドル（2400億円）で売却する。業績が伸び悩むピザハ