バンダイナムコエクスペリエンスが、大ヒットディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズ待望の続編公開を記念したキャンペーンを開催。限定プライズが登場するほか、オリジナルグッズのプレゼントなどが実施される「映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン」がスタートします☆ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン 開催期間：2026年7月3日(金)〜8月30