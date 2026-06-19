バンダイナムコエクスペリエンスが、大ヒットディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズ待望の続編公開を記念したキャンペーンを開催。

限定プライズが登場するほか、オリジナルグッズのプレゼントなどが実施される「映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン」がスタートします☆

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン

開催期間：2026年7月3日(金)〜8月30日(日)

実施店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」、「ナムコオンラインクレーン」

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』の公開を記念して実施される「映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン」

期間中、映画『トイ・ストーリー５』の公開を記念したナムコ限定プライズが登場します。

インパクト抜群な 「エイリアン」のスーパーラージぬいぐるみと、抱きしめたくなるぬいぐるみ、お出かけや普段使いにぴったりなアクリルヘアゴムがラインナップ。

また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「オリジナルステッカー」がランダムで1つプレゼントされます。

さらに、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『トイ・ストーリー５』の映画半券を提示された方に「ポストカード」1枚をプレゼント☆

トイ・ストーリー５ スーパーラージぬいぐるみ ”エイリアン”

サイズ：約W49×D23×H50cm

種類：全1種

「トイ・ストーリー」シリーズの人気キャラクター「エイリアン」の大きなぬいぐるみ。

くりくりとした三つ目とちょっぴり開いたお口がチャームポイントです。

トイ・ストーリー５ Lぬいぐるみ

サイズ：約W18×D23×H28cm

種類：全5種

リラックスタイムのお供や、ディスプレイとして大活躍してくれるぬいぐるみ。

「ロッツォ」や「スリンキー・ドッグ」「レックス」「ハム」「エイリアン」の全5種類がラインナップされます。

トイ・ストーリー５ アクリルヘアゴム

サイズ：約W5×D3×H5cm

種類：全8種

アクリル素材を使用した、おもちゃたちのお顔プレートがあしらわれたヘアゴム。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」「ブルズアイ」のほか、『トイ・ストーリー５』に初登場する「リリーパッド」など全8種類が展開されます。

対象ゲーム機に500円を投入・映画半券提示でナムコ限定特典をプレゼント

サイズ：W6.3×H8.8cm

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに「オリジナルステッカー」全10種から1つをランダムでプレゼント。

サイズ：W14.8×H10cm

また、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローして映画『トイ・ストーリー５』の映画半券をスタッフの方に提示することで「ポストカード (全1種）」が1枚プレゼントされます。

※ナムコ限定特典はなくなり次第終了です

※ナムコ限定特典「オリジナルステッカー」の絵柄は選べません

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは、一人につき各店舗1回限りです

※ナムコ限定特典「オリジナルポストカード」のお渡しには「映画『トイ・ストーリー５』の映画半券」と「当店アプリクーポン」両方の提示が必要です

※映画半券提示特典「オリジナルポストカード」のプレゼントは「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」は対象外です

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』の公開を記念したナムコ限定プライズや限定グッズがもらえるスペシャル企画。

2026年7月3日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」などで開催される「映画『トイ・ストーリー５』 in ナムコキャンペーン」の紹介でした☆

© Disney/Pixar

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※画像はイメージです

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあるため、品切れの場合があります

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