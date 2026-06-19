6月18日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、豪雨をもたらす「大気の川」について取り上げた。 番組ではまず読売新聞の記事を紹介。 「大気の川」とは、日本列島上空に大量の水蒸気が流れ込み、豪雨をもたらすもの。 筑波大などの研究チームによると、この「大気の川」の流量が、1981年以降に約8％増加したという。 地球温暖化の影響で、上空の水蒸気量は増加。大気の川の影響は、今後も強まってい