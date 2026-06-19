ケータハムカーズ・ジャパン17周年記念車を発売ケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ）は6月19日、特別限定車『ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション』の販売を開始した。【画像】レトロ＆レーシーな限定車、ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション全45枚このモデルは、同社が日本での正規輸入販売を開始してから17年目を迎えたことを記念したアニバーサリーモデルであり、日本市場限定