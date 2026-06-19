俳優の木南晴夏（40）が、夜景の見える場所でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】木南晴夏、残りもの朝ごはんプレート2018年6月に、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告した木南。2020年8月に第1子、2025年12月に第2子の誕生を発表していた。Instagramでは、「THE 残りもの朝ごはんプレート めずらしくおにぎり」とつづり、バナナや揚げ物などがのったワンプレート朝食、主演を務めるフジテレビ系ドラマ『