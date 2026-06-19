今日19日(金)は、関東〜近畿は夏至前の強い日差しと上空の暖気の影響で午前から最高気温30℃以上の真夏日が続出となっています。東京都心では約半月ぶりに30℃を超え、東海や近畿では35℃に迫る所があるでしょう。休息・冷却・水分をこまめにとり熱中症に注意しましょう。午前から30℃以上の真夏日続出今日19日(金)は、関東〜近畿では雲が多めながらも日が差しています。夏至(6月21日)前の強烈な日差しと本州の上空には真夏に近い