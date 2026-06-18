6月16日、女優の吉高由里子がバラエティ番組『バナナサンド』（TBS系）に出演した。番組内で、吉高の“白髪”が映る場面があり、思わぬ反響を呼んでいる。吉高は19日公開の本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』に出演しており、作品の告知も兼ねてのバラエティ出演となった。「本木さん、菅田将暉さん、Snow Manの宮舘涼太さんとともに、番組の人気企画の一つ『サイレントミッション』に挑戦しました。吉高さんは肩まで伸びた