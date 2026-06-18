株価上昇への複雑な反応 「このところ、現実とかけ離れた現象が起きていますね。株価だけが上がって、経済の実態とは違うなという印象を受けますね」 物流大手の首脳と会っていて、こんな言葉が返ってきた。 ニューヨーク市場も、東京市場も、威勢のいい株高が続く。世界的にはAI（人工知能）銘柄がもてはやされ、この株価上昇だ。 確かに、2026年3月期の企業業績もいいし、何より、今はAI関連への一