19日（金）は前線が停滞する九州を中心に雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。中国や四国も次第に雨が降りやすくなり、夜には雨の降る範囲が広がりそうです。近畿から関東は晴れ間が出ますが、夕方以降はにわか雨の所があるでしょう。北日本は雲が多く、所々で雨や雷雨となる見込みです。20日（土）や21日（日）は前線や低気圧が本州付近を通過するため、西日本から東北を中心に雨の降りやすい天気となる見通しです。