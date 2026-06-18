山形県酒田市出身の写真家、土門拳の「愛」をテーマにした写真展「The LOVE」が、いま、酒田市で開かれています。この「The LOVE土門拳が撮った愛」は、「好きなものしか撮らなかった写真家」とも称される写真家、土門拳が、愛してやまなかった仏像や寺院、それに、戦前・戦後をたくましく生き抜く人々の姿が収められた作品183点が展示されています。作品には乳飲み子を胸に抱いた「託児所の母子」のほか、戦後のドキュメン