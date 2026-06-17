防衛省・自衛隊公式Xは2026年6月17日、同日に公布された「予備自衛官等兼業特例法」をめぐる「実質的な徴兵制ではないか」といった指摘について、「事実に反するもの」と反論した。「予備自衛官などの採用は、あくまでも本人の自由な意思に基づくもの」予備自衛官等兼業特例法は、防衛省・自衛隊公式Xによると、「予備自衛官などの兼業を行う公務員が、訓練などに参加しやすくするための特例を整備する」法律と説明されている。予