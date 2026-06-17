6月11日（日本時間12日）に始まった北中米W杯は5日めを終え、アジアサッカー連盟（AFC）加盟国の躍進が話題となっている。まず大会初日に韓国がチェコを2-1で破って好スタートを切ると、カタールVSスイスは1-1、オーストラリアVSトルコは2-0、日本VSオランダは2-2、サウジアラビアVSウルグアイは1-1、イランVSニュージーランドは2-2と大会序盤の6試合を終えた時点で2勝4分けと負け知らずだ。なかでも光るのが、実績でも世界ラ