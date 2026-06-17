鹿児島市が建設を目指す新たなスタジアムについて。現在、候補地としてあがっている鹿児島サンロイヤルホテルと県立鴨池庭球場について、下鶴市長は費用面・時間軸を考えると県立鴨池庭球場の方がメリットがあるという考えを初めて示しました。今後、県立鴨池庭球場が候補地となる可能性が高まりました。17日、開かれた鹿児島市議会の個人質疑。新たなスタジアムについて質問が上がりました。スタジアムの候補地を巡っては、