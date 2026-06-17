《え?町田って神奈川（相模原の一部）じゃなかったっけ?》6月16日、Xにそう投稿したのはタレントの蒼井そら。その投稿を機に、「町田は東京か、神奈川か」の論争がわき起こっている。「蒼井さんは、ユーザーからの《Jリーグで推しのチームはありますか》の問いかけに《蒼井そらは東京出身だけど純子は相模原出身（初出し）だから町田とか相模原推し。》と回答。純子というのは彼女の本名としている名前で、テレビ番組やラジオ番